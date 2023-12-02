مودرن فيوتشر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الهلال الليبي فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق مودرن فيوتشر استعداداته اليوم لمواجهة الهلال الليبي، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على الهلال الليبي، فى السادسة مساء غد الأحد باستاد شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في ذات السياق، حرص البرتغالي فورموسينيو، المدير الفني للفريق، على معالجة الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق في اللقاء الأخير بالدوري أمام الزمالك بهدفين نظيفين.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر 22 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

من جانبه، قرر علاء ميهوب مدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر، إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد ببطولة الدوري الممتاز " دورى Nile".

وقام ميهوب بتعنيف الاعبين بعد أنتهاء اللقاء، وأكد لهم أن إيقاف المستحقات ليس بسبب الهزيمة من الفريق الأبيض، خاصة وأن أي فريق معرض للخسارة ولكن قراره جاء لظهور اللاعبين بمستوى سيئ ولم يظهرو الروح القتالية داخل الملعب.