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مواجهات قوية فى خامس جولات دورى رجال الطائرة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى خامس جولات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة. 

 

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، الصيد مع الزمالك ومصر للبترول مع ألعاب دمنهور والداخلية مع الطيران، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، دلفى مع الأهلى والترسانة مع المقاولون والشمس مع بتروجت. 

 

فيما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كل من، الزهور مع الاتحاد السكندرى و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و الاعلاميين مع ايسترن كومبانى ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة ، اسكندرية للبترول مع سموحة والقناة مع هليوليدو وهليوبوليس مع سبورتنج.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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