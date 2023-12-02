شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى رجال الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى خامس جولات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة.

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، الصيد مع الزمالك ومصر للبترول مع ألعاب دمنهور والداخلية مع الطيران، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، دلفى مع الأهلى والترسانة مع المقاولون والشمس مع بتروجت.

فيما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كل من، الزهور مع الاتحاد السكندرى و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و الاعلاميين مع ايسترن كومبانى ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة ، اسكندرية للبترول مع سموحة والقناة مع هليوليدو وهليوبوليس مع سبورتنج.