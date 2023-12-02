شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ونواذيبو اليوم السبت 2 / 12 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع نواذيبو الموريتانى باستاد نواكشوط شيخا بويدى فى العاصمة الموريتانية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

نتيجة بيراميدز فى أول جولة لدور المجموعات

حقق بيراميدز فوزًا ثمينًا على ضيفه مازيمبى الكونغولى بنتيجة 1-0، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

نتيجة نواذيبو فى أول جولة لدور المجموعات

يبحث فريق نواذيبو الموريتاني عن استغلال عامل الأرض وتحقيق أول فوز فى صراع التأهل من دور مجموعات البطولة، خاصة أن الفريق الموريتاني تلقى الخسارة من صن داونز فى الجولة الأولي، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره بيراميدز.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نواذيبو الموريتانى

ومن المنتظر أن يضم تشكيل بيراميدز كلًا من: أحمد الشناوي في حراسة المرمي، وفي الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي، فى الوسط: بلاتي توريه، أحمد توفيق، رمضان صبحي، رضا بوبو، مهند لاشين، في الهجوم: فخري لاكاي.

حكام مباراة بيراميدز ونوايبو بدورى أبطال إفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا، بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويُعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثانى، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء، يايا بالدى (السنغال)، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجى صامويل (بوركينا فاسو)، والمنسق العام عبدالله العتمانى (المغرب)، والمنسق الأمنى إيفانز أوتشارو (كينيا)

قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتانى

تضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يلحق الثنائي عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة أن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.