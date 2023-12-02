شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد اليوم، الجمعية العمومية العادية للنادي المصري بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي)، من التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، وحدد مجلس إدارة النادي المصري جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي: