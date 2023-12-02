شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.
البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.
البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
البند الخامس: النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.
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