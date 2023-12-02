اخبار الرياضه

انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى المصري.. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد اليوم، الجمعية العمومية العادية للنادي المصري بمقر (فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي)، من التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، وحدد مجلس إدارة النادي المصري جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

 

البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

 

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

 

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

 

البند الرابع:  تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 

 

البند الخامس: النظر في الاقتراحات المقدمة  من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا  للائحة النظام الأساسي للنادي.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements