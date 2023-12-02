شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه نيجيريا والجزائر وأوغندا فى البطولة الأفريقية للسلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة السلة رجال 3x3، اليوم مع نيجيريا فى أولى مباريات البطولة الأفريقية التى تقام بمضمار الدراجات باستاد القاهرة، فى البطولة التى تستمر حتى 3 ديسمبر الجارى.

كما يلتقى منتخب السيدات مع منتخبى الجزائروأوغندا فى أول أيامه بالبطولة.

وتقام مباريات البطولة على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولى، وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية 3x3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات لكرة السلة، وكذلك بطولة أفريقيا رجال وسيدات، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل. وتقام جميع مباريات البطولتين على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

ونجح منتخبا الناشئين والناشئات فى التتويج بالبطولة الأفريقية التى أقيمت أمس الأول وتأهل إلى كأس العالم بعد تحقيق العلامة الكاملة قى مباريات البطولة.