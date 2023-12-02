شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى ويانج أفريكانز اليوم السبت 2 / 12 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع يانج أفريكانز على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار الأهلى ويانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد، وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

وافتتح يانج أفريكانز التنزانى مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدى الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف ، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

2_ الاهلى يتفوق على يانج أفريكانز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية ليانج أفريكانز التنزانى 1.40 مليون يورو.

3_ أرقام كولر مع الاهلى

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 74 مباراة، فاز فى 50 لقاءً، وتعادل فى 17 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 134 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

4_ مواجهات الاهلى مع يانج أفريكانز

سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي فى ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان فى ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

وجاءت نتائج هذه المواجهات على النحو التالي: الجولة الأولى في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 1982، فاز الأهلي ذهابًا 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب. الجولة الثانية في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 1988، تعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين. الجولة الثالثة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2009، فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو. الجولة الرابعة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3. الجولة الخامسة في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد

5_ مواجهات الاهلى مع الاندية التنزانية

يعد الأهلي أكثر فريق مصرى واجه الفرق التنزانية برصيد 20 مباراة، فاز فى 12 وتعادل فى 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.