شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي اليوم لـ معتمد جمال وقائد الزمالك للحديث عن مباراة سوار الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر معتمد جمال، القائم بمهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع قائد الفريق، فى الثامنة مساء اليوم السبت، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سوار الغينى بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد. ويتحدث المدير الفني للزمالك وقائد الفريق عن المباراة فى حضور وسائل الإعلام.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة فى القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.

وفاز الزمالك على أبوسليم الليبى بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، واستطاع يوسف أوباما إحراز هدف الزمالك من رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعتهما على ملعب برج العرب.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.