شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مهمة جديدة أمام نواذيبو الموريتاني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نواذيبو الموريتاني، فى السادسة مساء السبت باستاد شيخة بيديا فى العاصمة الموريتانية، فى ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، ويبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط قبل الصدام مع صن داونز فى الجولة الثالثة.

ويدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز فى آخر مباراة خاضها فى الدوري أمام الإسماعيلي وتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز، كما يدخل الفريق وسط تفاؤل كبير من جانب اللاعبين وتركيز نحو تحقيق الفوز الثاني تواليا فى دور المجموعات بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل.

وطارت بعثة بيراميدز إلي موريتانيا الأربعاء وخاض الفريق أول تدريباته الخميس، لاسيما أن الجهاز الفني اصطحب قائمة تضم كلا من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب، خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي، خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة أن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية، ويسعي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز لتعويض تلك الغيابات، حيث حاول المدرب رسم خطته وفق العناصر المتاحة، ومن المنتظر أن يضم تشكيل بيراميدز كلًا من.. أحمد الشناوي فى حراسة المرمي، وفي الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي، فى الوسط: بلاتي توريه، أحمد توفيق، رمضان صبحي، رضا بوبو، مهند لاشين، في الهجوم: فخري لاكاي.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع، ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

علي الجانب الآخر، يبحث فريق نواذيبو الموريتاني عن استغلال عامل الأرض وتحقيق أول فوز في صراع التأهل من دور مجموعات البطولة، خاصة أن الفريق الموريتاني تلقي الخسارة من صن داونز في الجولة الأولي، وهو ما يدفع الفريق للبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره بيراميدز.