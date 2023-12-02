شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحسم ودية الفراعنة فى يناير الأسبوع المقبل استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال يناير المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، ودراسة العروض الموجودة للعب ودية أو اثنتين استعدادا للبطولة.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 14 يناير المقبل أمام موزمبيق.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.