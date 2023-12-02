شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات الطائرة يواجهن نيجيريا في بطولة أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع منافسات البطولة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.
وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من، نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.
ويقود المنتخب جهاز فني مكون من، إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.
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