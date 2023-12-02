شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز الليلة في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلى في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

يدير لقاء الأهلي ويانج أفريكانز عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

وافتتح يانج أفريكانز التنزانى مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدى الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف ، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

يعد الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.

سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

من جهته طالب مارسيل كولر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الثانى في دور المجموعات لمواصلة تصدر المجموعة والتاهل لنصف نهائي دوري الأبطال، مشدداً على ضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من نزيف النقاط المحلى بعد التعادل مع الجونة ثم سموحة بالدوري

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من رضا سليم ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد ومحمود متولى للإصابة.

وفي المقابل، قال ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز، بطل تنزانيا، إنه من الرائع أن يواجه الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن عناصر الأهلي يملكون خبرة كبيرة ترجح كفة الفريق في كل البطولات.

وأضاف جاموندي في تصريحات صحفية، "اللعب في مجموعات دوري أبطال أفريقيا صعب للغاية، نحن نلعب أمام أفضل أندية القارة، ومن الرائع أن نواجه الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، قابلت الأهلي من قبل لكن من الرائع أن أقابلهم من جديد وأنا مدرب لفريق يانج أفريكانز."

وتابع، "على الناس أن تعرف أنه ليس من السهل أن تخوض مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأريد أن أوصل رسالة للمنافسين، أننا قادمون للمنافسة وليس للمشاركة، علينا أن نؤمن بقدرتنا على المنافسة، وأتمنى أن نُحقق الفوز في كل المباريات."

وأضاف المدرب، "الأهلي دون شك الأقوى فى المجموعة، الأهلي يملك تاريخ كبير، دائمًا ما أتحدث مع اللاعبين أنكم جاهزون ولا يجب عليكم الخوف من مواجهة أي خصم."

وعن مفتاح مواجهة فريق بحجم الأهلي قال المدرب الأرجنتيني المولود عام 1965 : "عندما تواجه فريق بحجم النادي الأهلي عليك أن تكون جاهز من الناحية الذهنية، ما يرجح كفة أي فريق في مباريات دوري أبطال أفريقيا هي الخبرة، وهي أن تقوم بفعل مناسب في وقتٍ مناسب."

وأردف : "والميزة الأهم عند الأهلي هي الخبرة، كما أن الأهلي يملك جماهير لا تُصدق، لكن أريد من اللاعبين أن يعرفوا أنه لا يجب أن يشعروا أنهم أقل من لاعبي الأهلي."

واختتم: "كرة القدم أصبحت وجه لوجه، ولما لا نحن قادرون على الفوز والمرور، قابلت الأهلي عندما كنت مدربًا لفريق بلاتنيوم ستارز من جنوب أفريقيا، وتمكنا من الفوز عليهم، على الرغم من أن الفريق الجنوب افريقي لم يكن ذلك الفريق الكبير ولم نكن على مستوى الأهلي، لكن قابلنا الأهلي رجل لرجل."