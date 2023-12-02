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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 فيشهد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم، اذ سنكون على موعد مع لقاء ضد غرناطة في ويانج أفريكانز والأهلي بدوري الابطال ومباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون في .

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 


مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ـ مازيمبي وصن داونز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ـ جوانينج جالاكسي وسيمبا – الساعة 3 عصرا

ـ نواذيبو وبيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6    

ـ يانج أفريكانز والأهلي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6  
ـ النجم الساحلي وبترو أتلتيكو – الساعة 9 مساء

ـ أسيك ميموزا والوداد – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


ـ جيرونا وفالنسيا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3        

ـ أتلتيك بيلباو & رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

ـ ريال مدريد & غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3          

ـ أوساسونا & ريال سوسييداد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ آرسنال ووولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1        
ـ برينتفورد ولوتون تاون – الساعة 5 مساء          

ـ بيرنلي وشيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء            

ـ نوتينجهام فورست وإيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

ـ نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1      

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ـ الأخدود والاتفاق – الساعة 5 مساء على قناة SSC HD              

ـ الفتح والطائي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD              

ـ الرائد  والوحدة – الساعة 8 مساء على قناة 2 SSC HD  

ـ الشباب والتعاون – الساعة 8 مساء على قناة SSC HD    

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

ـ جنوى  وإمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1                

ـ لاتسيو وكالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                  

ـ ميلان  وفروسينوني – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ـ بايرن ميونخ  ويونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5            

ـ لايبزيج وهايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا            

ـ بوروسيا مونشنجلادباخ وهوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا          

ـ بوخوم  وفولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا                        

ـ شتوتجارت وفيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ـ لانس وليون – الساعة 6 مساء  على قناة beIN Sports HD 4                    

ـ نانت ونيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4        

مواعيد مباريات الدوري التركي

ـ ألانيا سبور وقونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا    

ـ تشايكور ريزا سبور وإسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا            

ـ أضنة ديمرسبو وسامسون سبور – الساعة 6 مساء          

ـ بينديك سبور وجالاتا سراي – الساعة 6 مساء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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