الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق يانج أفريكانز، نظيره الاهلى المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر فى المواجهة المرتقبة فى السادسة مساء اليوم، السبت 2 ديسمبر 2023، على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى المارد الاحمر الى لموصلة صحوته بالبطولة واستكمال مسلسل الانتصارات حيث استهل مشواره بالفوز على سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

واسندت مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا الى عبد العزيز بوه حكما للساحة، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.

ويقع الأهلى في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

اصابة محمد عبد المنعم

تعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي للإصابة في مران الفريق اليوم الجمعة قبل لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر غداً السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى عبد المنعم من إصابة في الكاحل ولم يستكمل المران.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية من أجل تحديد إمكانية مشاركته في لقاء الغد وإن كانت النية تتجه لاستبعاده خوفاً من تفاقم الإصابة.