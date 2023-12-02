الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول للنادي الأهلي، اليوم السبت ضيفا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني بدولة تنزانيا.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، في استمرار النتائج الإيجابية في البطولة والعودة بالفوز من أجل تسهيل مهمة الصعود للدور التالي.

وتنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.