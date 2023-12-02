الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز مواذيبو الموريتاني



محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لنادي بيراميدز، اليوم السبت ضيفا ثقيلا على نظيره نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب شيخة ولد بيديا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني عبر قناة "بي إن سبورتس 8"، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي.