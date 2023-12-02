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التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة يانج أفريكانز

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، اللمسات النهائية على خطة الأحمر خلال المران الأخير استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.

وجاء التشكيل كالتالي؛

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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