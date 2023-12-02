شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الرسمى يحسم مصير انتقال زيزو من الزمالك للشباب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعدم الحديث عن الأنباء التى ترددت بشأن تلقى أحمد سيد زيزونجم الفريق عرضاً للرحيل إلى نادى الشباب السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن إدارة النادى السعودى لم تقدم عرضاً رسمياً إلى القلعة البيضاء.

ووضعت إدارة الشباب السعودي أحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة أولوياته لدعم الليث الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا بعقد مع نادي الزمالك ينتهي فى يونيو 2025.

وقالت تقارير صحفية سعودية، إن الجناح الدولي المصري أحمد سيد زيزو هدف رئيسي لإدارة نادي الشباب فى الميركاتو الشتوي، وأكدت التقارير أن انتقال زيزو سيساهم فى حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، فضلا عن رغبة اللاعب فى ارتداء قميص الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

من جانبه أكد مصطفى سيد، والد أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تلقت عرضاً شفهياً للحصول على خدمات نجله في الميركاتو الشتوى، موضحا خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشباب السعودى استطلع رأى مجلس إدارة نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، مؤكداً أنه فى حال موافقة المسئولين فإن نادى الشباب سيتقدم بعرض رسمي للإدارة.

وكشف والد زيزو أن ابنه مُتمسك بالاستمرار داخل القلعة البيضاء وتحت أمر النادى في أي وقت ويحترم تعاقده ولن يرحل إلا بموافقة الزمالك صاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصل إليه حالياً.