شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة سوار الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرانه الختامي اليوم السبت استعدادا لمواجهة سوار الغينى في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى من مران الزمالك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفاز الزمالك على أبوسليم الليبى بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث استطاع يوسف أوباما إحراز هدف الزمالك من رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.