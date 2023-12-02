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الزمالك يواجه الصيد والأهلي ضد دلفي فى خامس جولات دورى الكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم السبت ، منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصري الممتاز للكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 والتي تشهد مباريات قوية في المجموعات الأربعة على رأسها الأهلي ضد دلفي والزمالك في مواجهة الصيد. 

 

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، الصيد مع الزمالك و مصر للبترول مع ألعاب دمنهور و الداخلية مع الطيران ،بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، دلفى مع الأهلى و الترسانة مع المقاولون و الشمس مع بتروجت . 

 

فيما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ، الزهور مع الاتحاد السكندرى و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و الاعلاميين مع ايسترن كومبانى ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة ، اسكندرية للبترول مع سموحة و القناة مع هليوليدو و هليوبوليس مع سبورتنج .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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