تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مباراة هامة خارج الديار أمام نظيره فريق نواذيبو الموريتاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا

لاكاي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي.

في خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - محمد رضا بوبو.

في الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو، الليلة في دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وتنطلق صافرة أحداث المباراة فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية.