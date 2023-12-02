ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي ويانج افريكانز يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي ويانج افريكانز يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا.. YALLA SHOOT،مباراة الأهلى ويانج أفريكانز، وبث مباشر مباراة الأهلى ويانج أفريكانز، مصطلحات تصدرت محرك البحث «جوجل» قبل ساعات قليلة من اللقاء المنتظر بين النادي الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب بحث عشاق الكرة المستديرة عن كيفية مشاهدة المباراة بث مباشر.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز

مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي ويانج افريكانز يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا



وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما واجه ميدياما مرة واحدة وهى المباراة الاخيرة بين الفريقين.

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز | من هنــــا

بينما سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز فى خمس جولات، التقى خلالها الفريقان في عشر مباريات، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

على الجانب الاخر خسر فريق يانج افريكانز الجولة الاولي امام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة .

يسعي فريق يانج افريكانز لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث مستغل عامل الارض والجمهور والمحافظة علي حظوظه فى التأهل للدور التالي .

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و يانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر تمتلك قنوات " bein Sports " الرياضية القطريه حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر شاشتها لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الاهلي ضد يانج افريكانز بث مباشر من خلال الانترنت عبر موقعنا كورة 55 ويجب عليك تحديث الصفحة قبل بداية المباراة بنصف ساعة لمشاهدة اللقاء بدون تقطيع

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي- 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري- 3 نقاط

3- ميدياما الغاني- دون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني- دون نقاط