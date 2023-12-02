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أرتيتا يستقر على تشكيل آرسنال لمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ولفرهامبتون في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الممتاز. 

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يلتقي أرسنال بنظيره فريق ولفرهامبتون مساء اليوم السبت على إستاد الأمارات في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

من المتوقع أن يبدأ المدفعجية المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: رايا.

خط الدفاع: تومياسو، صاليبا، جابرييل وزينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان ريس، هافيرتز وأوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي وجيسوس.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29  ، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون  في المركز الثاني  بسلم ترتيب المسابقة عشر برصيد 15 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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