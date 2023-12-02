أرتيتا يستقر على تشكيل آرسنال لمباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام ولفرهامبتون في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يلتقي أرسنال بنظيره فريق ولفرهامبتون مساء اليوم السبت على إستاد الأمارات في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

من المتوقع أن يبدأ المدفعجية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: رايا.

خط الدفاع: تومياسو، صاليبا، جابرييل وزينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان ريس، هافيرتز وأوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي وجيسوس.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 ، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الثاني بسلم ترتيب المسابقة عشر برصيد 15 نقطة.