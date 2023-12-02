ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا،يبحث النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لصدرارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد كولر محاضرة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء السابقة التي وقع فيها الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز امام نادي سموحة.

من المقرر أن يحل الأهلى ضيفًا على فريق يانج أفريكانز التنزانى، اليوم السبت 2 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب بنيامين مكابا الوطنى، بمدينة دار السلام، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويشارك في المجموعة أيضًا شباب بلوزداد الجزائري ويانج إفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

يأمل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة المجموعة واستغلال الحالة النفسية الجيدة للاعبين.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز | من هنــــا

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني بين الفريقين اليوم على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وسيكون حارس المرمى يرتدي طاقمًا أزرق بالكامل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني عبر قناة بي إن سبورت 6، الناقل الحصري والوحيد للبطولات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز اليوم في دوري الأبطال 2023 /2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال

وتذاع مباراة الاهلى ويانج افريكانز عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الناقلة الحصري للبطولة والتى تبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورت 6.

مارسيل كولر

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي