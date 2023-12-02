منتخب ألمانيا يواجه فرنسا بحثًا عن كتابة التاريخ بمونديال الشباب تحت 17 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه انظارعشاق الساحرة المستديرة حول العالم، في الثانية ظهر اليوم، الى مباراة النهائي التى تجمع بين منتخب ألمانيا ضد فرنسا على استاد ماناهان بمدينة سوراكارت الإندونسية بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقام في إندونيسيا.

ويخوض منتخب ألمانيا المباراة النهائية في تلك المرحلة تاريخيا، بحثا عن كتابة تاريخا جديدا بالتتويج بكأس العالم للمرة الأولى، وعلى الجانب الأخريتطلع منتخب فرنسا للتتويج للمرة الثانية بعدما حصد لقب نسخة 2001

وتأهل منتخب ألمانيا التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الأرجنتين بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بنتيجة التعادل ثلاثة أهداف لكل منهما.

وعلى الجانب الأخر، حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل على حساب نظيره منتخب مالي يعد تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.