تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمباراة فرنسا في نهائي كأس العالم تحت 17 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب ألمانيا مباراة مرتقبة أمام نظيره الفرنسي، ظهر اليوم، فى المباراة النهائية التى تجمع المنتخبين ببطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة المقامة حاليًا في إندونسيا.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة فرنسا في كأس العالم تحت 17 سنة

في حراسة المرمى: فلورنتين.

خط الدفاع: جوروسيتو، جيمنيز، بلاسيو، أونتيفرو.

خط الوسط: جيريز، أكونا، ألبراشين، إيتشيفيريا، لابلاس.

وفي الهجوم: روبيرتو.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة النهائي بين منتخب ألمانيا ضد فرنسا على استاد ماناهان بمدينة سوراكارت الإندونسية بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.