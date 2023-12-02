موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ..والقناة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فريق وولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت على إستاد الأمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

إقرأ أيضًا..

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون



ومن المقرر أن تنقل مباراة أرسنال وولفرهامبتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي.