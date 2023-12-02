اخبار الرياضه

اليوم..أرسنال يستضيف وولفرهامبتون لتأكيد صدارة الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فريق وولفرهامبتون مساء اليوم السبت على إستاد الأمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة للموسم الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

ويتصدر المدفعجية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 .

فيما يأتي فريق وولفرهامبتون  في المركز الثاني  بسلم ترتيب المسابقة عشر برصيد 15 نقطة.

وترغب كتيبة ميكل أرتيتا في الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك عقب الفوز على برينتفورد بهدف نظيف في الجولة الماضية مستفيدا من تعادل أقرب منافسيه مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه في المرحلة الماضية.

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا