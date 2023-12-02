تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام ألمانيا بنهائي كأس العالم للشباب تحت 17 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب فرنسا أمام نظيره الألماني، ظهر اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بنهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 سنة

في حراسة المرمى: أرجني.

في خط الدفاع: تيتي، ساندا ، ميوبيو، سادي.

في خط الوسط: أموجو، جوميز، بونيب، سيلا، سانجوي.

في الهجوم: لامبوردي.

وحجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل على حساب نظيره منتخب مالي يعد تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان منتخب فرنسا يتواجد فى المجموعة الخامسة بالدور الأول من كأس العالم للناشئين، بجانب أمريكا وبوركينا فاسو وكوريا الجنوبية، وحصد العلامة الكاملة 9 نقاط في الصدارة