موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز و نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة بيراميدز ونواذيبو، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو في دوري الأبطال

وتذاع مباراة بيراميدز ونوذايبو اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وتبث اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 8.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا التي تضم كلا من صن داونز الجنوب إفريقي - نواذيبو الموريتاني - مازيمبي الكونغولي.