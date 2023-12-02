تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فريق غرناطة، اليوم السبت، في معقل الميرنجي «سانتياجو برنابيو» ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز 19 (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط.

ولم يستعيد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، من قائمة المصابين سوى الحارس كيبا أريزابالاجا، ورغم ذلك سيظل على مقاعد البدلاء لتجهيزه قبل مواجهة ريال بيتيس الجولة المقبلة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: كارفاخال – روديجر – ألابا – ميندي.

الوسط: فالفيردي – كروس – سيبايوس – بيلينجهام.

الهجوم: إبراهيم دياز – ورودريجو جويس.