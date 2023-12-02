مدرب سواريز يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للعب مع ميسي في إنتر ميامي

فجر ريناتو جاوتشو، المدير الفني لفريق جريميو البرازيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم الأوروجوياني لويس سواريز، وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلن جاوتشو انتقال النج سواريز إلى إنتر ميامي بشكل رسمي، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأكد جاوتشو خلال تصريحاته أن المهاجم الأوروجوياني سيخوض آخر مباراة له مع جريميو يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن سواريز سيتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى زميله السابق ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

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وشدد جاوتشو على أنه سيفتقد سواريز الذي سجل 26 هدفاً في 51 مباراة مع جريميو، مشيراً إلى أن العمل مع أحد أفضل اللاعبين في العالم يعد تجربة رائعة.

وكان ميسي وسواريز قد تزاملا في صفوف برشلونة من قبل، وحقق الثنائي العديد من الإنجازات الفردية والجماعية وكانوا جزءا من منظومة الفريق الكتالوني الناجحة رفقة المدرب الإسباني لويس إنريكي.