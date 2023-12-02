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الزمالك يرد على التفاوض مع مدرب الاتحاد السعودي

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خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد

حسم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل المثار حول دخول ناديه في مفاوضات قوية مع المدير الفني السابق لـ الاتحاد السعودي خوسيه سييرا لخلافة أوسوريو.

وأعلن نادي الزمالك في الأيام الماضية عن إقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء بسبب سوء النتائج.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية” ليس صحيح الدخول في مفاوضات مع سييرا، وكل ما يثار عن اتفاقه مع الزمالك مجرد شغل وكلاء وحديث على مواقع التواصل الاجتماعي فقط”.

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وأضاف في حديثه” الزمالك في الوقت الحالي يبحث عن مدرب يستطيع الفوز بالبطولات، ويكون في أخر 10 سنوات متوجًا بـ10 أو 15 بطولة على أقل”.

وكان المدرب التشيلي قد اعتراف بوجود مفاوضات من جانب مسؤولي نادي الزمالك من أجل التعاقد معه في الفترة الحالي مشيرًا إلى أنه سيحسم موقفه في الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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