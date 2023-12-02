جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة 15

نستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر البطولة، والتي تشهد مواجهة ريال مدريد وغرناطة، المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 35 نقطة

2- جيرونا 35 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

4- برشلونة 31 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 25 نقطة

6- ريال سوسييداد 25 نقطة

7- ريال بيتيس 24 نقطة

8- لاس بالماس 21 نقطة

9- فالنسيا 19 نقطة

10- رايو فاليكانو 19 نقطة

11- خيتافي 19 نقطة

12- فياريال 15 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

14- أوساسونا 14 نقطة

15- إشبيلية 12 نقطة

16- قاديش 11 نقطة

17- ريال مايوركا 10 نقاط

18- سيلتا فيجو 8 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط