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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة 15

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نستعرض جدول ترتيب قبل مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر البطولة، والتي تشهد مواجهة وغرناطة، المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 35 نقطة

2- جيرونا 35 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

4- 31 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 25 نقطة

6- ريال سوسييداد 25 نقطة

7- ريال بيتيس 24 نقطة

8- لاس بالماس 21 نقطة

9- فالنسيا 19 نقطة

10- رايو فاليكانو 19 نقطة

11- خيتافي 19 نقطة

12- فياريال 15 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

14- أوساسونا 14 نقطة

15- إشبيلية 12 نقطة

16- قاديش 11 نقطة

17- ريال مايوركا 10 نقاط

18- سيلتا فيجو 8 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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