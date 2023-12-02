جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ14.. آرسنال في الصدارة

تنطلق منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري وتستمر حتى غدًا الأحد.

وتشهد الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” مواجهات قوية حيث يفتتح آرسنال مبارياتها بمواجهة وولفرهامبتون ويتلقي خلالها مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل.

ويصطدم مانشستر سيتي بمواجهة توتنهام هوتسبيرر على أن يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نظيره فولهام.

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ويعتلي فريق آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بينما يحل وصيفًا مانشستر سيتي برصيد 29 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- أرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 24 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتنجهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط