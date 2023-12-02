تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل تأكيد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الجانرز المركز الأول برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف بـ 29 نقطة.

طالع أيضًا: جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ14.. آرسنال في الصدارة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: زينشينكو- جابرييل- ويليام ساليبا- تومياسو.

الوسط: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- كاي هافرتيز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا.

موعد مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون القنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل قناة بي إن سبورت 1.