التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة نواذيبو الموريتان

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي بيراميدز مع نظيره نواذيبو الموريتاني اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ووضع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، اللمسات النهائية على خطة الأحمر خلال المران الأخير لمباراة نواذيبو الموريتاني.
وجاء التشكيل كالتالي؛
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
الدفاع: محمد حمدي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد الشيبي.
الوسط: مهند لاشين وبلاتي توريه ومحمد رضا بوبو.
الهجوم: رمضان صبحي وفيستون ماييلي ومصطفى فتحي.