التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة نواذيبو الموريتان

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي بيراميدز مع نظيره نواذيبو الموريتاني اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

محمد يوسف

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