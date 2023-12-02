اخبار الرياضه

التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة نواذيبو الموريتان

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي بيراميدز مع نظيره نواذيبو الموريتاني اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ووضع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، اللمسات النهائية على خطة الأحمر خلال المران الأخير لمباراة نواذيبو الموريتاني.

وجاء التشكيل كالتالي؛

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد الشيبي.

الوسط: مهند لاشين وبلاتي توريه ومحمد رضا بوبو.

الهجوم: رمضان صبحي وفيستون ماييلي ومصطفى فتحي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا