شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يواصل الغياب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد عبد المنعم لاعب الأهلي عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 8 ديسمبر الجاري فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة خلال تدريبات الفريق أمس، الجمعة، في تنزانيا حيث أُصيب بالتواء فى كاحل القدم تسبب فى غيابه عن مباراة الليلة أمام يانج أفريكانز التنزاني، كما سيتواصل غياب اللاعب عن مباراة بطل الجزائر المقبلة بالقاهرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر عبد المنعم عبر موقع إنستجرام أمس صورة لقدمه مُتأثرة بالإصابة بتورم شديد.



محمد عبد المنعم

ويحل الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلى في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى ويدير لقاء الليلة الحكم الموريتاني ، عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

وافتتح يانج أفريكانز التنزانى مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدى الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

يعد الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.