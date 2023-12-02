شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق العامرى فاروق يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام العامرى، شقيق نائب رئيس النادى الأهلى العامرى فاروق، آخر التطورات للحالة الصحية للأخير الذى لا يزال فى غيبوبة منذ 25 يوما.

ونشر هشام العامرى صورة تجمعه بشقيقه وعلق، "مازال في الغيبوبة لليوم الـ25.. الحمد لله يوجد تحسن بسيط فى التحاليل والأشعة، ولكن مازال بعيدا عن المعدل الطبيعي.. بدأ الأطباء فى تجربة رفع بعض الأجهزة.. مازال فى الرعاية الحرجة.. مازال ممنوعا عنه الزيارة..

ادعوا لأخويا إن ربنا يشفيه ويرد له صحته وعافيته ووعيه عاجلاً يارب يارب يارب العالمين".



شقيق العامرى فاروق

ويرسل الجهاز الطبي المعالج للعامري فاروق كل التقارير الطبية إلى طبيب خارجي؛ من أجل استشارته في حالة العامري فاروق، نظرًا لصعوبة سفره خارج البلاد خلال الوقت الحالي.

وخضع العامري فاروق لعدة عمليات جراحة خلال الأيام الماضية، كان آخرها جراحة صغيرة لوضع درنقتين؛ من أجل إزالة أي تجمع دموي محتمل، بعد تعرضه لنزيف في المخ، واتخذ الأطباء المعالجون قرارًا برفع العامري فاروق من على الأجهزة الطبية، قبل أن يتم التراجع عن القرار بسبب انخفاض نسبة وعي نائب رئيس الأهلي.