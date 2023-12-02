شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم، السبت، بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري، حيث قامت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية والمكونة من المستشار خالد الريس والمستشار اسماعيل حواس بإتمام كافة ترتيبات بدء الجمعية، بحضور الجهة الإدارية ممثلة في عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد وقيادات المديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل إدارة النادي المصري تحت إشراف اللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية العمومية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم، وحدد مجلس إدارة النادي المصري جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس: النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.