شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نواذيبو.. السعيد وتوريه وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع نواذيبو الموريتانى باستاد نواكشوط شيخا بويدى فى العاصمة الموريتانية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وحقق بيراميدز فوزًا ثمينًا على ضيفه مازيمبى الكونغولى بنتيجة 1-0، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.