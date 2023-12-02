شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب بنيامين مكابا استعداداً لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني التي تقام فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتنطلق المحاضرة فى الثالثة والنصف عصرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويخوض لاعبو الفريق مرانا بدنيا خفيفا في الحادية عشرة صباحا، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمباراة.



ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة مساء السبت الماضي.