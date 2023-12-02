شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب فى فندق الإقامة بتنزانيا قبل مباراة يانج أفريكانز بالأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة فى تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء اليوم فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يقود أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرات بدنية خاصة للاعبين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة.

ويحل الاهلى ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلى في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى ويدير لقاء الليلة الحكم الموريتاني ، عبد العزيز بوه، ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد ثم حقق المارد الاحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

وافتتح يانج أفريكانز التنزانى مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدى الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

ويعد الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي في تنزانيا كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن.

فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.