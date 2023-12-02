اليوم.. الأهلي يواجه يانج أفريكانز بحثا عن صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يحلّ الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضيفاً ثقيلاً على فريق يانج أفريكانز على ملعب "بين يامين مكابا" بالعاصمة التنزانية دار السلام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره نحو الأميرة الأفريقية الثانية عشرة في تاريخه، بفوز ساحق على حساب ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في مباراة الليلة لفض الشاراكة مع شباب بلوزداد على قمة ترتيب المجموعة، مستفيدًا من سقوط الفريق الجزائري على يد ميدياما الغاني بهدفين لهدف، مساء أمس الجمعة.

وافتتح فريق يانج أفريكانز التنزاني مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدي الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة اليوم كل من رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد ومحمود متولى للإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة يانج أفريكانز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات- بيرسي تاو- محمود كهربا.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 6.