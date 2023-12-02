غيبوبة ورعاية مركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور هشام العامري، شقيق العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن آخر التطورات الصحية، بسبب مروره بوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الحالية، وعلى أثرها يتواجد فى أحد المستشفيات.

وقال هشام العامري، في منشور عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"،: "مازال في الغيبوبة لليوم الـ 25، والحمد لله يوجد تحسن بسيط في التحاليل والإشاعات ولكن مازال بعيد عن المعدل الطبيعي، وبدأ الأطباء في تجربة رفع بعض الأجهزة"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

وأضاف شقيق العامري فاروق: "مازال في الرعاية المركزة وممنوع عنه الزيارة.. ادعوا لأخويا إن ربنا يشفيه ويرد له صحته وعافيته ووعيه عاجلًا يا رب يا رب يا رب العالمين."

وفي وقت سابق، طمأن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء على تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي، خلال الساعات الأخيرة.

وفي تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2" مساء أمس الجمعة، قال شلبي: "الحمد لله الأمور مستقرة الآن وهناك متابعة حثيثة من مجلس إدارة الأهلي وتواصلنا مع فريق طبي ألماني، والرد كان أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها من الأطباء المصريين سليمة بنسبة مائة في المائة، ونتمنى للعامري الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى."

وأضاف المدير التنفيذي للقلعة الحمراء: "نشكر جماهير الأهلي على دعمها ولافتتها في المباراة الأخيرة، وهذا رفع الروح المعنوية لأسرة العامري فاروق بشكل كبير، والجماهير لها مواقف إنسانية لا تنسى."

وواصل: "هناك ربط بين تأجيل زيارة الزمالك وما حدث للعامري فاروق، كان بالفعل تحدد الموعد، وكان هناك ترحيب من الأهلي، ولكن الظروف التي حدثت جعلتنا نستأذن الزمالك في تأجيل الزيارة حتى الاطمئنان على العامري، وفي المقابل رئيس الزمالك حسين لبيب قام بزيارة العامري أكثر من مرة."

واختتم سعد شلبي: "الأهلي والزمالك هما الجناحان الرئيسيان للرياضة المصرية، وتفوقهما يضبط حركة الرياضة المصرية، وهناك ميثاق أولمبي يحدد علاقة المؤسسات الرياضية، وهذا ما يمارسه الأهلي مع كل الأندية المصرية."