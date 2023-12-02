كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس أمم أوروبا" يورو 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف دولة ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا بنسختها الحالية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

المباراة الافتتاحية

ويحتضن استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ المباراة الافتتاحية، فيما تقام المباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وتقام اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، مراسم سحب قرعة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التى تحتضنها مدينة "هامبورج" الألمانية.

المنتخبات المتأهلة لـكأس أمم أوروبا "يورو 2024"

وكان 20 منتخبا حسم تأهلهم إلى منافسات يورو 2024، وهم البرتغال، فرنسا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، إسكتلندا، تركيا، إنجلترا، سلوفاكيا، ألبانيا، المجر والدنمارك، وهولندا ورومانيا وسويسرا، وصربيا، إيطاليا، سلوفينيا، التشيك، كرواتيا بجانب منتخب ألمانيا المستضيف للبطولة.

فيما سيتحدد 3 منتخبات من خلال الملحق المؤهل للبطولة، في مارس 2024.

مكان قرعة يورو 2024

وتجرى مراسم القرعة اليوم، في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورج، إحدى المدن المضيفة للبطولة.

موعد قرعة يورو 2024

وتقرر انطلاق مراسم سحب قرعة كأس الأمم الأرووبية "يورو 2024"، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أوروبا

وتذاع مراسم القرعة عبر منصات التواصل الرسمية لـ "الفيفا"، بجانب قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.