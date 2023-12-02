مران بدني خفيف للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة في تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

إقرأ ايضًا..



ومن المقرر أن يقود اندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرات بدنية خاصة للاعبين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.