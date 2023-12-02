الأهلي يقترب من ضم مهاجم ميدياما لحل أزمة الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم ميدياما الغاني جوناثان سواه، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لحل أزمة الهجوم.

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وقال زيدان عبر تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع عبر "قناة الشمس"، إن اللاعب سواه موهوب وعمره 23 عامًا فقط والأهلي دخل في مفاوضات معاه هو وصن داونز للفوز بخدماته.

وأضاف، الأهلي وصن داونز دخلوا في مفاوضات قوية للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما لفت الانتباه خلال دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكمل، أن بيراميدز أيضا دخل في هذه المفاوضات، اللاعب أصبح محط أنظار كل الأندية الإفريقية، على رأسهم الأهلي وصن داونز بعدما جمعوا معلومات واتصالات مع المسؤولين في ميدياما الغاني ومؤخرا بيراميدز.

ونجح المهاجم الغاني في الموسم الماضي في تسجيل 12 هدفا في 18 مباراة، ليقود الفريق لتحقيق لقب الدوري الغاني، ليجذب مهاجم ميدياما أنظار كبار الأندية في أفريقيا، حيث يرتفع تقييمه بشكل كبير بسبب جودته الهائلة.