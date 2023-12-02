محمد صلاح ينتظر انجازًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى الفرعون المصري محمد صلاح الى كتابة مسيرة ناجحة من خلال مشاركاته رفقة ليفربول بمختلف البطولات طوال مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل المستطيل الأخضر.

محمد صلاح على بعد تحقيق أرقامًا قياسية مع ليفربول

ويتطلع الدولي مو صلاح في كل مباراة يخوضها مع الريدز الى تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا يضاف فى سجل البطولات تاريخيًا سواء على المستوى المحلى مع ليفربول أو المستوى الدولي رفقة منتخب مصر.

وفي حالة تسجيل الفرعون المصري هدفا أمام فولهام سيصل للهدف رقم 150 في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، و الـ 200 مع لفربول في جميع المسابقات، فيما سجل 5 أهداف في شباك فولهام، قبل امواجهة الغد.

واستطاع محمد صلاح تسحيل 10 أهداف مع ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وصناعة 5 آخرين.

ويحتل الفرعون المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف خلف النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي وحامل اللقب.

ويحل فريق فولهام ضيفًا على نظيره ليفربول مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث بترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ويأمل في استكمال سلسلة نتائجه الايجابية التى يستمتع بها هذا الموسم.

آخر 4 مواجهات جمعت ليفربول وفولهام

ويتساوى ليفربول وفولهام، فى نتائج آخر 4 مواجهات جمعت بين الفريقين، حيث حقق كل فريق فوزًا وحيدًا على الآخر، وتعادلا في مباراتين.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 14 بملعب أنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي.