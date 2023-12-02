موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة بعد مباراة يانج أفريكانز بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة،إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

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ومن المقرر أن تغادر البعثة ملعب المباراة إلى المطار عقب نهاية المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.