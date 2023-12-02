منافس الزمالك في الكونفدرالية.. 5 حقائق عن نادي سوار الغيني

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك لإضافة فريق جديد لقائمة منافسيه في البطولات الأفريقية، حين يواجه سوار الغيني.

الزمالك يحل ضيفا على سوار، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة سوار والزمالك تقام على استاد السلام بالقاهرة، في ظل عدم اعتماد ملعب الفريق الغيني من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كان الزمالك قد فاز (1-0) على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى، فيما خسر سوار (0-2) أمام ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" 5 حقائق عن نادي سوار الغيني منافس الزمالك المقبل.

5 حقائق عن نادي سوار الغيني

تأسس النادي تحت اسم كوياه أولمبيك بمنطقة راتوما في العاصمة كوناكري، وتأهل لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في موسم 2016-2017.

وفي عام 2019 تم تغيير اسم النادي إلى "Académie Super Olympique d'une Afrique Renaissante" ويعني "الأكاديمية الأولمبية الفائقة لأفريقيا الصاعدة"، ويتم اختصاره بـ"SOAR".

جاء ذلك بعد انتقال ملكية النادي إلى رجل الأعمال ألمامي سيدو سيلا، الذي يتبع سياسة التركيز على صناعة المواهب الشابة.

أول ظهور لفريق سوار في البطولات القارية كان بالمشاركة في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، حيث سقط في الدور الأول أمام جمعية نيجليك بطل النيجر.

وعلى مدار تاريخه لم يحقق سوار أي ألقاب، وكانت أبرز إنجازاته وصافة كأس غينيا عام 2014، والمركز الثاني في الدوري المحلي عام 2022.